لمنع العدوى بالكورونا.. التخليص على البضائع الواردة من السعودية ودول الخليج سيكون في مركز حدود العمري بدلا من نقلها إلى عمّان
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جرينتش+2 04:21
لمنع العدوى بالكورونا.. التخليص على البضائع الواردة من السعودية ودول الخليج سيكون في مركز حدود العمري بدلا من نقلها إلى عمّان

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