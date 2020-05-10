الملكية الأردنية تسعى لإعادة جدولة ديونها بعد تراجع الإيرادات

عمان (رويترز) – قالت الخطوط الجوية الملكية الأردنية، امس السبت، إنها طلبت إعادة جدولة مدفوعات ديون لشركات تأجير وبنوك بعد تراجع ”غير مسبوق“ في الإيرادات نتيجة وباء كورونا.

وقالت الشركة المملوكة للدولة، في إفصاح للبورصة، إنها طلبت من شركات تأجير طائرات وموردين وبنوك إعادة جدولة الديون ”لبضعة أشهر“.

ولم تقدم الشركة التي لها شبكة واسعة بالمنطقة أرقاما بشأن تراجع الإيرادات منذ أغلق الأردن مجاله الجوي في 18 مارس آذار.

ورغم قرار الأردن تخفيف قيود العزل العام الصارمة فقد سمح فقط برحلات إعادة المواطنين العالقين في الخارج وتلزمهم بدخول الحجر الصحي عند عودتهم. ولا يزال حظر دخول الأجانب ساريا.

وقالت الشركة إنها ملزمة حتى الآن بدفع 16 مليون دينار (22.5 مليون دولار) قيمة تذاكر أعادها أصحابها وذلك إلى جانب الأعمال التي خسرتها بسبب إجراءات العزل العام.

وأضافت الشركة أنها ستطلب مساعدة مالية من الحكومة ضمن حزمة تحفيز لدعم الشركات المتعثرة.