وسط انتقادات الجبهة الديموقراطية.. عباس يشكل لجنة للرد الفوري على أي قرار إسرائيلي بضم مناطق من الضفة الغربية
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جرينتش+2 10:49
جابر يعلن اليوم السبت شفاء حالين مقابل تسجيل 14 إصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي إلى 522

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