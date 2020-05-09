قيادي حمساوي يعلن عن تقدم جهود الوساطة المصرية/ الالمانية/ السويسرية حول صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل
أهم العناوين
جرينتش+2 01:18
امريكا ترامب في مقدمة الخاسرين.. الإصابات بالكورونا في العالم تقترب اليوم من 4 ملايين

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني