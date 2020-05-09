الفيديو المتداول لرقص الشبّان ليس في مواقع حجر الطلبة والسائقين

عمان 9 أيار (بترا)- قالت منصة “حقك تعرف” إن الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي لرقص مجموعة من الشبّان خلافاً لتعليمات التباعد الجسدي مجهول المصدر، وليس من موقع الحجر العام في البحر الميّت حيث يتواجد الأردنيّون العائدون أخيراً من الخارج، ويخضعون للحجر الصحّي الاحترازي.

وأوضحت أنّ “الكرفانات” الموجودة في الفيديو تختلف تماماً عن تلك الموجودة في موقع الحجر في البحر الميّت.

كما أوضحت المنصة أنّ موقع حجر سائقي الشاحنات الأردنيين لم يتمّ تجهيزه بعد؛ مما ينفي أن يكون هذا الفيديو لمكان حجر السائقين كما يدّعي البعض؛ إضافة إلى أنه يبدو قديماً، ويسبق تصويره جائحة كورونا.

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