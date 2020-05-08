جراء انتشار كورونا وكساد النفط وحرب اليمن وصراعات العائلة الحاكمة.. الخبراء الألمان يتوقعون انهيار "رؤية" ابن سلمان
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جرينتش+2 12:26
العودة إلى إحياء اتحاد المغرب العربي في زمن كورونا

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