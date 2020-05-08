ارتفاع درجات الحرارة اليوم وانخفاض غدا ومعاودة الارتفاع بعده

يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة اليوم الجمعة، وتكون السماء صافية والاجواء دافئة في المرتفعات الجبلية وحارة نسبياً في الاغوار والبحر الميت، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

وذكرت دائرة الارصاد الجوية ان الأجواء ستكون لطيفة الحرارة ليلا في المرتفعات الجبلية العالية ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية ، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.

وتتأثر المملكة يوم غد السبت بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تؤدي الى انخفاض واضح على درجات الحرارة وتكون الاجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق ودافئة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع هطول زخات من المطر خلال ساعات النهار خاصة في المناطق الشمالية والوسطى واجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة، قد تكون مصحوبة بالرعد أحياناً، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، تؤدي الى اثارة الغبار قبل هطول المطر.

ويطرأ ارتفاع قليل على الحرارة يوم الاحد، مع بقاء الأجواء لطيفة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في عمان 30 – 17 درجة مئوية، وفي المناطق الشمالية 30 – 17 وفي المناطق الجنوبية 29 – 12 وفي المناطق الوسطى 28 – 18 والعقبة 30 – 26 درجة.

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