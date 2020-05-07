وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس شفاء 4 حالات مقابل 21 إصابة جديدة بـالكورونا ليرتفع العدد الكلي للمصابين بالاردن الى 494
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جرينتش+2 09:22
وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس شفاء 4 حالات مقابل 21 إصابة جديدة بـالكورونا ليرتفع العدد الكلي للمصابين بالاردن الى 494

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