وزارة التعليم العالي تباشر استقبال المراجعين اعتباراً من الأحد المقبل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، أنها ستبدأ بإستقبال متلقي الخدمة خلال ساعات أوقات الدوام الرسمي من الساعة العاشرة صباحاً، وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر، إعتباراً من صباح يوم الأحد القادم الموافق 10 / 5 / 2020، وذلك بهدف الاستفادة من خدمات محددة وهي تصديق الوثائق والشهادات العلمية، إضافة إلى إستلام شهادات المعادلة الصادرة عن لجنة معادلة الشهادات غير الأردنية، والتي أعلنت الوزارة عن جاهزيتها سابقاً.

وأكدت الوزارة ضرورة التزام متلقي الخدمة بمعايير السلامة العامة المتمثلة بإرتداء القفازات والكمامات، ومراعاة التباعد الإجتماعي حيث لن يتم السماح لأي شخص لا يلتزم بهذه المعايير بدخول حرم الوزارة، كما أضافت الوزارة أن هناك عدد من الخدمات الأخرى التي يمكن لمتلقي الخدمة الحصول عليها إلكترونياً من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط التالي: www.mohe.gov.jo.