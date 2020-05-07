ابقاء نظام الفردي والزوجي للمركبات الخاصة حتى اشعار اخر

اعلن وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة إنه بعد 8 أيام متتالية من عدم تسجيل أية اصابة في المملكة، كانت الحكومة تأمل اعلان القضاء على الفيروس نهائياً.

وأضاف أنه بالأمس سجلت اصابة بفيروس كورونا في محافظة المفرق، وسيعلن عن اصابات جديدة، مؤكدا أن هذا الأمر يؤكد التحذيرات الحكومية المتكررة بأن الفيروس خطير.

وبين أن على المواطنين الالتزام بالتعليمات الحكومية، معلناً عن ارجاء العمل بالغاء قرار الفردي والزوجي لاشعار آخر في عمان والبلقاء والزرقاء، ويشمل القرار كافة أرجاء المملكة بالنسبة لوسائل النقل العام.

ولفت إلى أن الحكومة قررت ارجاء العمل بالقرار للتخفيف من الخروج دون الضرورة، وتحقيق التباعد الاجتماعي.

وأشار إلى أنه سيتم تكثيف انتشار الكوادر الأمنية الجمعة، لضبط كافة مخترقي حظر التجول الشامل.

وأكد أنه تم اتخاذ الاجراءات بحق المخالفين في منطقة الحجر بالبحر الميت لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات في أماكن الحجر.

وأعلن أنه تقرر استئناف نشاط بورصة عمان اعتبارا من الأحد، وذلك بناء على تنسيب مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية.

وكشف عن دراسة الحكومة بالتنسيق مع مديرية الأمن العام السماح لذوي نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل بزيارة أبنائهم.

وأعلن عن وجود توجه للتوسع بمنح التصاريح الانسانية للتنقل بين المحافظات لتصل إلى 5 آلاف تصريح يومياً.