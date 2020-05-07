إدارة ترخيص السواقين والمركبات تباشر عملها الأحد المقبل

أعلنت مديرية الأمن العام أن جميع أقسام إدارة ترخيص السواقين والمركبات ستباشر عملها في استقبال المواطنين وإتمام معاملاتهم اعتبارا من يوم الأحد المقبل، من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة الثالثة عصرا.

وأكدت المديرية، في بيان اليوم الخميس، أن إدارة الترخيص ستحرص على تطبيق الإجراءات الصحية والوقائية الواجب على المراجعين اتباعها، ومنها التعليمات الخاصة بتنظيم الدور، والحفاظ على مسافة آمنة بين المواطنين، وبما يحقق أقصى معايير السلامة، ولن يتم السماح بأي تجاوز في التزام هذه الإجراءات.

ودعت مديرية الأمن العام الأخوة المواطنين الراغبين بمراجعة اي من أقسام الترخيص الالتزام بكافة التعليمات الصحية التي وضعت داخل تلك الاقسام، وارتداء أدوات السلامة العامة (الكمامات، القفازات).

كما دعت المواطنين الى التواصل معها في حال وجود استفسار على الارقام التالية 064791560 و064791561 و 064791558 و064791559.

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