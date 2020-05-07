أمانة عمان تستقبل طلبات ترخيص الابنية الكترونيا السبت

ذكرت نقابة المهندسين إن أمانة عمان تستكمل، اعتبارا من يوم السبت المقبل، القسم المتبقي من المخططات الهندسية المتعلقة بترخيص الأبنية القائمة وتقديم معاملات أذونات الاشغال إلكترونيا.

وافادت النقابة، في بيان اليوم الخميس، أن أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة أكد في كتاب وجهه للنقابة وهيئة المكاتب انه سيتم استقبال جميع معاملات الترخيص الكترونيا، ومن خلال الموقع الرسمي للأمانة ولن يتم استقبال اي طلبات ترخيص ورقية، تماشيا مع تطوير بيئة الأعمال والتسهيل والتبسيط لإجراءات اصدار التراخيص من خلال الرابط المباشر على قواعد بيانات النقابة.

واشترطت الامانة ان يقدم المكتب الهندسي اقرارا وتعهدا بصحة البيانات والمعلومات والمخططات المقدمة ومطابقتها للواقع، حيث ستستكمل اجراءات تدقيق واصدار التراخيص دون الكشف المسبق من الامانة، مع احتفاظ الامانة بحقها في الكشف اللاحق في أي مرحلة من مراحل الإعمار، واتخاذ الاجراءات المناسبة بحق أي مكتب هندسي اذا تبين عدم صحة البيانات والمعلومات او ان المخططات المقدمة غير مطابقة للواقع .

من جانبه قال رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية، المهندس عبدالله غوشة في بيان اليوم، ان استقبال معاملات الترخيص الكترونيا ستسهل على المهندسين والمكاتب الهندسية، ويعتبر تتويجا لمطالبات ومقترحات وتوصيات الكثير من أصحاب المكاتب الهندسية. ولفت ان شهادة المطابقة المقدمة من المكتب تتضمن فعليا مسؤولية المكتب عن صحة المخططات والبناء.

واثنى نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة على جهود أمانة عمان وتعاونها مع النقابة في جميع المجالات، وفي توجه النقابة لتطبيق رؤيتها نحو “نقابة ذكية”.

يشار الى ان الامانة قد بدأت بمنح رخص الابنية الكترونيا في الثلث الأخير من العام الماضي.

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