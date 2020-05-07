أجواء ربيعية في أغلب المناطق ودافئة بالأغوار والبحر الميت اليوم

ترتفع درجات الحرارة اليوم الخميس، وتكون الأجواء ربيعية لطيفة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خلال ساعات الصباح في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة إلى شمالية غربية خفيفة السرعة ليلا مع أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق ولطيفة في الاغوار والبحر الميت.

وحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، ترتفع درجات الحرارة غدا الجمعة بشكل ملموس، وتصبح الأجواء دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا في باقي المناطق، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتعاود درجات الحرارة انخفاضها السبت بشكل ملموس لتسجل أقل من معدلاتها العامة في مثل هذا الوقت من السنة بحوالي 5 إلى 6 درجات مئوية، وتصبح الأجواء باردة نسبيا في المرتفعات الجبلية، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة مع احتمال ضعيف لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر خلال ساعات النهار في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 24 – 14، وفي المرتفعات الشمالية 19 – 11، وفي مرتفعات الشراة 20 – 10، وفي مناطق البادية 28 – 15، وفي مناطق السهول 13 – 13، وفي الأغوار الشمالية 29 – 17، وفي الأغوار الجنوبية 33 – 23، وفي البحر الميت 32 – 22، وفي خليج العقبة 32 – 21 درجة مئوية.

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