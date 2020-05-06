صحيفة ألمانية تكشف عن دخول وسطاء جدد على خط صفقة تبادل الاسرى بين حماس وإسرائيل

اعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، عن احراز تقدم في الاتصالات لعقد صفقة تبادل أسرى، بين إسرائيل وحركة حماس، من خلال تدخل وسطاء جدد بالمفاوضات بين الطرفين.

وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، نقلاً عن صحيفة (دي تسايت) الألمانية، أن شخصيات من المخابرات الألمانية ودبلوماسيا سويسريا، وجنرالا مصريا، باتوا على صلة بمفاوضات صفقة التبادل بين الطرفين.

وأضافت الصحيفة، أن دبلوماسياً سويسرياً ومسؤولين رفيعين في المخابرات الألمانية، وجنرالا مصريا، ممن شاركوا في مفاوضات صفقة شاليط، يتوسطون الآن بين إسرائيل وحماس في مفاوضات صفقة التبادل.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر إعلامية ودبلوماسية أوروبية قولها: “إن الوسطاء الجدد، قد أجروا مؤخراً زيارات مكوكية بين غزة والقدس والقاهرة، في محاولة للتوصل إلى صفقة تبادل شاملة بين الطرفين”.

وفي سياق متصل، أشارت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء أمس، إلى أن وفدًا من حركة حماس، سيتوجه نهاية الأسبوع الجاري إلى القاهرة؛ للاجتماع بالمخابرات المصرية، ومناقشة صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل.