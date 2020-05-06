فيما يكتفي عباس بالتهديد.. فريدمان يعلن ان أمريكا مستعدة للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على المستوطنات وغور الأردن
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جرينتش+2 01:56
صحيفة ألمانية تكشف عن دخول وسطاء جدد على خط صفقة تبادل الاسرى بين حماس وإسرائيل

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