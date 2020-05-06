جابر يعلن اليوم الاربعاء عن حالتي شفاء مقابل إصابتين بـالكورونا لسائقين ليرتفع العدد الكلي للمصابين بالاردن الى 473

عمان 6 أيار (بترا)- أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 473.

كما أعلن ،خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، تسجيل حالتي شفاء: حالة في مستشفى الأمير حمزة، وحالة في مستشفى الملك المؤسس الجامعي، ليبقى 58 مصاباً تحت العلاج في المستشفيات.

وبين الدكتور جابر تفاصيل الحالتين الجديدتين: حالة لسائق شحن من جنسية عربية كان قادماً إلى الأردن وتم التعامل معه حسب البروتوكول المطبق، وحالة لسائق أردني من محافظة المفرق كان عائداً من الخارج قبل أسبوعين، وأجري له فحص سابقاً، وتم التأكد من إصابته اليوم وعزله في أحد المستشفيات المعتمدة، لافتاً إلى أن وزارة الصحة تتابع حالة السائقين أولاً بأول.

وأضاف أن الفرق الطبية المختصة في المفرق يرأسها المحافظ ومدير صحة المحافظة تحركت إلى منطقة سكن السائق وتم عزلها، مشيراً إلى أنه يتم الآن فحص المخالطين للمصاب.

وأشار وزير الصحة إلى إجراء 5444 فحص كورونا اليوم، معتبراً أن هذا الرقم قياسي ويعكس الجهد الكبير الذي قامت به فرق التقصي الوبائي في جميع المحافظات، إذ وزعت الفحوصات بالتساوي على المحافظات وبحسب عدد السكان.

وأوضح أن زيادة عدد الفحوصات يمكننا من معرفة وضع المرض والحالة الوبائية في المملكة، كاشفاً عن زيادتها خلال الأسبوع المقبل بهدف تحقيق التناغم مع فتح القطاعات الاقتصادية، وبناء على التوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص.

ولفت إلى أن العدد التراكمي للعينات المخبرية منذ بدء الوباء بلغ 97 ألفا و110 فحوصات.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة