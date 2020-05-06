جابر يعلن اليوم الاربعاء عن حالتي شفاء مقابل إصابتين بـالكورونا لسائقين ليرتفع العدد الكلي للمصابين بالاردن الى 473
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“التعليم العالي”: قرارات المجلس المتعلقة باستحداث تخصصات جديدة صحيحة

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