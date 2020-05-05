هيفاء وهبى تشتكي على مدير أعمالها السابق بتهمة سرقة اموالها

حررت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى محضرا عن طريق محاميها بمصر المستشار القانونى ياسر قنطوش، يحمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر، ضد مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بمحمد وزيرى.

وقد اتهم المستشار القانونى ياسر قنطوش، محامى النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، مدير أعمالها السابق، بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بعدما عملت له توكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمى الحفلات.

على صعيد اخر اشادت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى بمسلسل “الاختيار”، للنجم أمير كرارة، والذى يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر منسى، حيث نشرت صورة لأبطال المسلسل عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، وكتبت عليها قائلة: “الاختيار ليس مجرد مسلسل هو عمل وطنى يخلد ذكرى شهداء مثل منسى وهيثم فتحى وشهداء كمين رفح والكثير ممن دفعوا حياتهم للدفاع عن وطنهم مصر، شكرا لفريق العمل على هذا المسلسل الرائع الذى يستحق المشاهدة من القلب”.

وفى سياق مختلف أعربت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى لـ”عين” عن سعادتها البالغة بردود فعل الجمهور على كليب أغنية “هنغنى كمان وكمان” للنجمة إليسا، والذى ظهرت فيه هيفاء كضيفة شرف مجاملة لصديقتها نجمة الإحساس.

كما كشفت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، فى تصريحات خاصة ، كواليس تصوير الكليب، حيث قالت “هاتفتنى إليسا وعرضت عليا فكرة التصوير، ونظرا للعلاقة الوطيدة التى يملؤها الحب والاحترام وافقت على الفور، خاصة أن الأغنية كما أكدت لى جميلة”.