فيما يكتفي عباس بالتهديد.. فريدمان يعلن ان أمريكا مستعدة للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على المستوطنات وغور الأردن
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جرينتش+2 01:55
لبنى عبدالعزيز: العندليب هاجمني بشدة لانني مثّلت مع “منافسه”فريد الأطرش

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