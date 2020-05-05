جابر: لا إصابات داخل المملكة لليوم الثامن على التوالي، وشفاء 5 حالات، وتسجيل 6 اصابات على الحدود

قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر إنه ولليوم الثامن على التوالي لم تُسجل إصابات بفيروس كورونا المستجد داخل حدود المملكة، في حين سُجلت 6 إصابات لسائقي شحن على الحدود اثنان منهم من الجنسية الأردنية، و4 من جنسيات عربية.

وأوضح الدكتور جابر خلال تصريحات صحفية في دار رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء، أن المصابين الأردنيين من سائقي الشحن حولا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما تم التعامل مع الحالات الأربعة من الجنسيات الأخرى حسب البروتوكول الصحي المطبق.

وأعلن وزير الصحة تسجيل 5 حالات شفاء اليوم في مستشفى الأمير حمزة، ليبقى عدد المصابين في المستشفيات الثلاث (مستشفى الأمير حمزة، مستشفى الملك المؤسس الجامعي، مستشفى الملكة علياء) 59 حالة، مشيرا الى إجراء 4050 فحص كورونا اليوم في المملكة وجميعها كانت نتائجها سلبية، ليبلغ العدد التراكمي للعينات المخبرية منذ بدء الوباء 91 ألفا و 666 فحصا.

وأكد الدكتور جابر أن الطلبة القادمين والمواطنين العائدين من الخارج سيوضعون في مناطق الحجر الصحي بمنطقة البحر الميت، وسيتم متابعتهم بموجب أنظمة إلكترونية وتطبيقات ذكية تم تطويرها بأيادٍ أردنية، معتبرا إياها أفضل من العديد من التطبيقات والأنظمة العالمية.

وأوضح أن هذه الأنظمة متطورة وتستطيع وزارة الصحة من خلالها متابعة الطلبة في مناطق الحجر، إضافة إلى أن الطالب يستطيع أن يضع شكواه حول الخدمات المقدمة عبر التطبيقات، كاشفا عن إطلاق تطبيق ذكي قريبا سيستفيد منه المواطنون، إذ يتيح هذا التطبيق للمواطن معرفة متى خالط إنسانا مصابا بالفيروس، ويعطي رسائل تنبيهية.

وطالب وزير الصحة المواطنين بالمحافظة على الإنجاز الذي حققته الحكومة والأجهزة الأمنية بتوجيهات حثيثة من جلالة الملك عبدالله الثاني في التعامل مع الوباء والحد من انتشاره.

كما أشار إلى أن هذا الانجاز تحقق نتيجة العمل الجماعي والتناغم في اتخاذ القرارات بين الحكومة واللجان العلمية ممثلة باللجنة الوطنية للأوبئة ومديرية الأمراض السارية، مؤكدا أن القرارات اتخذت بناء على أساس علمي، لذلك كانت نجاعتها أكبر وأفضل.



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