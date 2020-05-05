الحكومة تتوقع عودة اعداد من الأردنيين في الخارج بعد إنهاء خدماتهم

توقعت الحكومة إنهاء خدمات أردنيين يعملون في الخارج، وفقا لما جاء ذلك في إيجاز صحفي لوزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة.

وقال العضايلة: نتوقع في المستقبل القريب بدء عودة بعض المغتربين ممن انتهت عقود عملهم، وضاقت عليهم ظروف العيش في دول شقيقية وصديقة.

وتوقع العضايلة تسجيل إصابات بفيروس كورونا بين هؤلاء العائدين لأنهم عائدون من دول تشهد حالات إصابةن وبعضها حالات انتشار واسعة للوباء..”وبالتالي، علينا أن نتوقع ونستعد لحالات إصابة وكيفية التعامل معها” .

وختم: وبناء على هذه المعطيات، فإن الحكومة ستستمر في فرض حظر تجول جزئي في ساعات المساء وفرض حظر شامل في نهاية كل أسبوع، وبتشديد الإجراءات الرقابية الصحية والاحترازية خاصة ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، وذلك لحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم.