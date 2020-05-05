استعداد.. مطر ورعد وبَرَد ورياح مُغبرة وحالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة اليوم الثلاثاء وغدا الاربعاء
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جرينتش+2 11:23
“التربية” تنشر غدا جداول الأوزان النسبية للمباحث الدراسية لطلبة التوجيهي غير النظاميين

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