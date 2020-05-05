استعداد.. مطر ورعد وبَرَد ورياح مُغبرة وحالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة اليوم الثلاثاء وغدا الاربعاء

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويحتمل سقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة تدريجيا مع ساعات ما بعد الظهر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، إذ توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا إلى غائمة، وتسقط الأمطار في أجزاء مختلفة من المملكة، تكون غزيرة أحيانا في بعض المناطق ويصحبها الرعد والبرق وتساقط البرد في بعض المناطق، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة، يرافقها هبات قوية أحيانا وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

وحذرت دائرة الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، ومن مخاطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولا للمطر، وتشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في ساعات المساء والليل.

كما حذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الليل بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.

ويطرأ غدا الأربعاء انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 6 إلى 7 درجات مئوية، وتكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، وتهطل زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية والشرقية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تثير الغبار في مناطق البادية.

ومع ساعات مساء يوم غد تتناقص الغيوم بشكل تدريجي وتضعف فرصة الهطول وتميل الاجواء الى الاستقرار التدريجي، ويتوقع في ساعات متأخرة من الليل أن يتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.

ويوم الخميس تعاود درجات الحرارة ارتفاعها، لتصبح الأجواء ربيعية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة ودافئة في الأغوار والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 22 – 11، وفي المرتفعات الشمالية 17 – 9، وفي مرتفعات الشراة 18 – 9، وفي مناطق البادية 26 – 10، وفي مناطق السهول 21 – 10، وفي الأغوار الشمالية 27 – 14، وفي الأغوار الجنوبية 30 – 18، وفي البحر الميت 31 – 17، وفي خليج العقبة 31 – 19 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة