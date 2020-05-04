بيان هام.. الخطوط الملكية الأردنية توضح آلية حجز المقاعد على الطائرات وأماكن الإيواء للأردنيين القادمين من الخارج

قالت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية إنها تضع إمكاناتها الفنية والبشرية كافة لتسهيل إجراءات إعادة الطلبة والمواطنين الأردنيين من الخارج إلى المملكة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسرعة الممكنة وضمن الأولويات المعلنة، موضحة الآلية التي يستطيع المسافرون أو ذووهم اتباعها لاستكمال عملية حجز المقاعد على الطائرات وأماكن الإيواء للحجر الصحي بعد وصولهم إلى عمان.

وأشارت الشركة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إلى أنه وفي ضوء اقتراب مواعيد الرحلات الجوية التي ستعيد المواطنين خلال الأسبوع الحالي وتسهيل هذه العملية، فإنها تؤكد امكانية اتباع عدة وسائل لاستكمال عملية الحجز.

وأكد البيان أن عملية الحجز ستكون متاحة للمسافرين الذين تسلموا رمز التسجيل الخاص بكل منهم سواء على هواتفهم الخلوية أو عبر بريدهم الإلكتروني، علما بأن استلام هذا الرمز لا يعتبر تأكيدا على حجز المقعد ولكنه يعني أن المسافر مخول للتقدم لطلب حجز المقعد بحسب الأولويات التي حددتها الجهات الرسمية والمقاعد المتوفرة على الطائرات.

وأوضحت الملكية أنه يمكن للمسافر الذي تسلم رمز التسجيل الخاص به الدخول الى المنصة الإلكترونية المُعدة لهذه الغاية وهي safelyhome.rj.com بحيث يقوم المسافر بنفسه باتمام عملية حجز المقعد ومكان الإيواء الذي يختاره للحجر الصحي، وبحسب ما هو متاح ودفع المبلغ المطلوب إما بواسطة البطاقة الإئتمانية أو عن طريق إي فواتيركم.

ويمكن للمسافر الذي وصله رمز تسجيل أيضا، بحسب البيان، الاتصال بنفسه أو من قبل أحد أفراد عائلته على هاتف الخط الساخن في مركز الاتصال التابع للملكية الأردنية رقم +962 6 5202030 وذلك لطلب تثبيت حجز المقعد على الطائرة ومكان الايواء وبحسب ما تم تحديده سابقا من قبل المسافر الكترونيا وذلك باستخدام الرمز المشار اليه، بحيث يستطيع دفع القيمة المطلوبة (هاتفيا) بواسطة البطاقة الإئتمانية أو مراجعة أحد مكاتب مبيعات الملكية الأردنية لإتمام عملية الدفع نقدا.

وبينت الشركة في بيانها أن المسافر أو أحد أفراد عائلته يستطيع كذلك التوجه إلى مكتب مبيعات الملكية الأردنية في العبدلي أو منطقة الدوار السابع بعمان لحجز المقعد ومكان الإيواء وذلك ما بين الساعة العاشرة والنصف صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساء لغاية يوم الخميس المقبل.

وأكدت الملكية الأردنية أنه بسبب اقتراب مواعيد الرحلات ولتسريع اجراءات الحجز فإنه لم يعد متاحا خيار دفع قيمة الحجز ومكان الايواء للحجر الصحي في أي من فروع البنك العربي، كما تؤكد الشركة مجددا على أن استلام رمز التسجيل لا يعني حجز مقعد على الطائرة ولكنه مؤشرعلى موافقة الحكومة للمسافر في أن يبدأ بعملية الحجز من خلال الوسائل الثلاث المذكورة آنفا.

ودعت الشركة المواطنين الراغبين بمراجعة مكاتبها الى ضرورة التقيد بأمر الدفاع رقم (11) والذي يلزم المواطنين التقيد بمسافات التباعد المقررة وارتداء الكمامات وقفازات اليدين قبل الدخول للمؤسسات العامة والأماكن التي تقدم خدمات مباشرة بها للجمهور، حيث توفر الملكية الأردنية الكمامات والقفازات في جميع المكاتب والأماكن التى يرتادها الزوار والمراجعون.

وعبرت الملكية الأردنية عن اعتزازها بتنفيذ هذه المهمة الوطنية والانسانية، باعتبارها الناقل الوطني للمملكة، لإعادة الطلبة والمواطنين الأردنيين إلى بلدهم، مؤكدة استعدادها لمواصلة تقديم جميع التسهيلات اللازمة في مكاتبها وعلى متن طائراتها وفي المطارات التي تعمل فيها وبالشكل الذي يليق باسمها ورسالتها الوطنية الرائدة في خدمة الأردن العزيز.

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