بسبب كورونا.. مصور أردني يتمكن من التقاط فيديو من قلب العاصمة عمان لجبل الشيخ بسوريا/ فيديو

تمكن المصور الأردني، عمر الدجاني، من التقاط فيديو من قلب العاصمة الأردنية عمان لجبل “الشيخ” بين سوريا و لبنان و”العرب” في سوريا.

وتبعد قمة جبل الشيخ عن العاصمة الأردنية عمان حوالي 150 كم كمسافة جوية شعاعية (خط مستقيم)، حسبما يذكر موقع طقس العرب.

وتمكن الدجاني من التقاط الفيديو وهو يقف في حي أبوعلندا شرق عمان.

وأدت إجراءات حظر التجول ومنع استخدام السيارات واغلاق المصانع بسبب تفشي كورونا، إلى تحسن في جودة الهواء في الأردن ودول المنطقة، وتمكن الأردنيين من رؤية جبال سوريا ولبنان من قلب عمان.

وجبل الشيخ هو جبل يمتد من بانياس وسهل الحولة في الجنوب الغربي إلى وادي القرن ومجاز وادي الحرير في الشمال الشرقي لبلاد الشام، وهو بذلك يشكل القسم الأكبر والأهم والأعلى من سلسلة جبال لبنان الشرقية التي تمتد بين سوريا ولبنان.