بيان هام.. الخطوط الملكية الأردنية توضح آلية حجز المقاعد على الطائرات وأماكن الإيواء للأردنيين القادمين من الخارج
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“معلش يا مدام الدنيا صيام”.. حكاية فاتن حمامة وسائق سيارة الخرفان

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