قنوات "إم بي سي" السعودية ترفض وقف مسلسلي "أم هارون" و"مخرج 7" اللذين تبثهما بهدف التطبيع مع اسرائيل
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جرينتش+2 01:48
توضيح هام من خلية أزمة كورونا للطلبة الأردنيين في الخارج الذين لم يتمكنوا من حجز الطيران

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