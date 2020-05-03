القبض على شخص من ذوي الاسبقيات حاول إيذاء أحد رجال الأمن

القت قوة امنية القبض على شخص من ذوي الأسبقيات حاول إيذاء أحد رجال الأمن العام.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه واثناء قيام إحدى الحملات الأمنية بواجبها الرسمي في منطقة جبل النزهة ، شوهد شخص من ذوي الأسبقيات وبحقه إقامة جبرية، وعند محاولة ضبطه لاذ بالفرار( وهو ما ظهر خلال فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي) .

واضاف إن الشخص المذكور كان يحمل أداة حادة، وأبدى مقاومة للقوة الأمنية وحاول إيذاء أحد المرتبات بواسطتها، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

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