وزيرة الصحة الفلسطينية تعلن عن عودة 400 شخص من الاردن غدا الأحد

رام الله: أكدت وزيرة الصحة برام الله مي كيلة، اليوم السبت، تسجيل 3 إصابات جديدة بفايروس “كورونا” بالقدس الشرقية.

وأضافت كيلة، خلال الايجاز الصحفي حول آخر تطورات فيروس “كورونا” في فلسطين، أن الإصابات الثلاث سجلت في بيت حنينا وواد الجوز والبلدة القديمة من القدس المحتلة.

وأشارت كيلة، إلى أن مجمل الإصابات بوباء “كورونا” في فلسطين وصل إلى 520 حالة، مشيرة إلى تعافي حالتين من المصابين بفايروس كورونا، كما أن عدد الحالات النشطة أي المصابة بالوباء بلغ 413 حالة.

ولفتت إلى أن عدد الحالات النشطة بلغت 413 حالة، بينها 260 حالة في محافظة القدس بنسبة 63% من الحالات النشطة، والباقي في المحافظات الشمالية والجنوبية.

وذكرت وزيرة الصحة، أنه سيتم استقبال 400 شخص من العائدين من الاردن، يوم غد الأحد، وستجري لهم فحوصات في أريحا، قبل أن يغادروا إلى الحجر المنزلي في محافظاتهم.

وبينت أنه تم إجراء 33 ألف و800 فحص منذ بداية الجائحة كورونا.

وأضافت أن عدد حالات التعافي بلغ 103، بينها 44 حالة في القدس بنسبة 42%، فيما أجرت وزارة الصحة 33800 فحص منذ بدء الجائحة، وأشارت إلى أن هناك 14840 شخصا يخضعون للحجر المنزلي.

وبينت أن اللجنة الوبائية في وزارة الصحة، اجتمعت مع الصحة العالمية لدراسات الحالات التي تظهر نتائجها إيجابية بالفحص المخبري وليس لديها أعرض، كذلك الحالات التي انتكست بعد 14 يوما أو اكثر من تعافيها.

بدوره، أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية ابراهيم ملحم أن الدفعة الأولى تصل الأحد، ويتم تنسيق اعادة الفلسطينيين من كافة أنحاء العالم عبر الأردن، مستدركاً أن ما يعيق هذا الأمر هو توقف حركة الطيران.