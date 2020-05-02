قنوات "إم بي سي" السعودية ترفض وقف مسلسلي "أم هارون" و"مخرج 7" اللذين تبثهما بهدف التطبيع مع اسرائيل
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جرينتش+2 01:47
قناة 12 العبرية تعلن ان حظر ألمانيا لحزب الله جاء بموحب معلومات قدمها الموساد الاسرائيلي

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