لا اصابات جديدة بكورونا داخل المملكة اليوم السبت، وتسجيل اصابة لسائق على الحدود، وشفاء 3 حالات، ووفاة حالة واحدة
أهم العناوين
جرينتش+2 07:01
صفحة ناصعة من تاريخ الشيوعيين في أم الفحم : أول أيار العام 1958

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني