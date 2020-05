عدوان اسرائيلي على القنيطرة وانفجارات بمستودع للذخيرة جراء اعتداء على موقع عسكري بحمص/ فيديو

أفاد محافظ مدينة حمص السورية، اليوم الجمعة، بوقوع انفجارات في المدخل الجنوبي للمدينة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن محافظ حمص، طلال البرازي، قوله إن “اعتداء على أحد المواقع العسكرية شرق حمص لم تعرف طبيعته بعد أدى لحدوث انفجارات وخروج أعمدة دخان من الموقع وتساقط لقذائف في محيطه وإصابة عدد من المدنيين”.

وفي السياق، أضاف البرازي للتليفزيون السوري، أن “هناك أضرار مادية جراء الانفجارات”.

كما أفادت قناة الإخبارية السورية، بإصابة 5 أشخاص جراء الانفجارات عند المدخل الجنوبي لمدينة حمص.

وكان الطيران المروحي الإسرائيلي قد شن قرب منتصف الليلة الماضية، اعتداء صاروخيا مستهدفا عددا من المواقع السورية في محافظة القنيطرة وريفها.

وقال مراسل “سبوتنيك” إن “طائرات مروحية تابعة للقوات الإسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من سماء الجولان السوري المحتل، مستهدفة مواقع داخل محافظة القنيطرة”.

ونقل المراسل عن مصدر ميداني أن “عددا من الصواريخ سقط بالقرب من تل أحمر بريف القنيطرة الجنوبي الغربي، فيما سقطت صواريخ أخرى داخل مدينة القنيطرة التي هدمها الجيش الإسرائيلي بالكامل في حرب تشرين/ أكتوبر قبل انسحابه أمام تقدم الجيش السوري”.

وأكد المصدر أن “الإضرار اقتصرت على الماديات”.

من جهته، زعم المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الانفجارات ناجمة عن قصف إسرائيلي لمستودع أسلحة تابع حزب الله اللبناني، داخل الموقع العسكري السوري.

وقال مدير المرصد “رامي عبدالرحمن”، اليوم الجمعة إن “قصفاً إسرائيلياً استهدف مستودعاً للذخيرة والصواريخ تابع لحزب الله اللبناني داخل معسكر يقع على طريق حمص – تدمر”، ما تسبّب “بانفجارات عنيفة تطايرت شظاياها إلى داخل مدينة حمص”.

Video captures the initial explosion in #Homs, #Syria, multiple minor and major explosions can be heard due to the ignition of the ammunition. pic.twitter.com/V8IagOisDC

— Aurora Intel – #StayHome (@AuroraIntel) May 1, 2020