اجواء ربيعية معتدلة مع ارتفاع الحرارة تدريجيا اليوم وغدا وبعده

تسود أجواء ربيعية معتدلة الحرارة اليوم الجمعة، في معظم المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، يصاحبها رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر تثير للغبار في مناطق البادية.

وقال تقرير لدائرة الأرصاد الجوية إن التحليلات تشير إلى استمرار مثل هذه الأجواء حتى منتصف الأسبوع، متوقعا أن تتراوح درجات الحرارة العظمى أثناء النهار في العاصمة عمان خلال الأربعة أيام القادمة ما بين 25 إلى 27 درجة مئوية بينما تنخفض ليلا بأجواء تميل للبرودة بصغرى ما بين 11 إلى 14 درجة مئوية.

وأضاف أن درجات الحرارة العظمى ستتراوح في مناطق الأغوار والعقبة والبحر الميت نهارا ما بين 32 إلى 35 درجة مئوية بينما تنخفض ليلا بأجواء لطيفة أما الصغرى تتراوح ما بين 17 إلى 22 درجة.

وبحسب التقرير ، يطرأ غدا ارتفاع طفيف على الحرارة، مع بقاء الأجواء ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، وتكون مثيرة للغبار.

وتبقى الأجواء الأحد ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 25 – 12 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 19 – 8، وفي مرتفعات الشراة 20 – 6، وفي مناطق البادية 28 – 13، في مناطق السهول 25 – 12، وفي الأغوار الشمالية 31 – 16، والأغوار الجنوبية 33 – 20، والبحر الميت 32 – 21، وخليج العقبة 32 – 19 درجة.

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