“كورونا” تدفع حماس واسرائيل بشدة لانجاز ملف تبادل الأسرى

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا هاما مع لجنة وزارية مختصة بالجنود الأسرى والمفقودين الأسبوع الماضي لمناقشة خط آمن بعد أن تم الكشف الأسبوع الماضي أن آفاق التقدم في صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس قد زادت.

وكشفت صحيفة معاريف أن الحديث قيد البحث كان عن مناقشة مع حماس حول عقد صفقة تبادل أسرى.

في وقت سابق من هذا الشهر ، قالت الصحيفة معاريف أن المسؤولين السياسيين والأمنيين الإسرائيليين يعتقدون أن أزمة كورونا وعواقبها المحتملة على قطاع غزة تفتح أيضًا نافذة فرصة للتقدم في قضية الجنود الأسرى.

وعلى سبيل المثال ، قال وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت هذا الأسبوع إن إسرائيل ، مثل غزة ، لديها أيضًا احتياجات إنسانية وربط المساعدات لقطاع غزة بالتقدم المحرز بشأن الجنود الأسرى. وألمح “نحن منفتحون على العديد من الأفكار”.

وهناك أربعة أسرى لدى حركة حماس محتجزين في قطاع غزة حالياً وهم أبرا منجيستو وهشام شعبان السيد وجثث جنديين.

وعلمت صحيفة “معاريف” أنه وراء هذا البيان العام ، تم طرح أفكار بالفعل في النظام الأمني ​​السياسي الإسرائيلي، وأنه كانت هناك مناقشات مهمة مع كبار المسؤولين الأمنيين، الفكرة الرئيسية هي محاولة ، من خلال حزمة إنسانية لقطاع غزة وقضايا أخرى ، من أجل التقدم في قضية الأسرى.

ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أنه من الممكن محاولة التقدم في الخطوات ، على أمل أن يسمح ذلك أيضًا بالتقدم في قضية الاسرى ويقدرا أن هذه نافذة فرصة ، ستكون ذات صلة طالما لم ينتشر الوباء في القطاع.

وأصدرت عائلة غولدين بيانا قالت فيه: “هناك فرصة لإعادة الاسرى الإسرائيليين الاربعة لدى حماس وان ضياع الفرصة الآن هو عدم مسؤولية وطنية من قبل حكومتنا.”

جدير بالذكر أن إسرائيل نظرت سابقًا في إطلاق سراح محدود للاسرى من السجون.

وكانت صحيفة الأخبار اللبنانية ،قد قالت الأسبوع الماضي أنه من المقرر أن تتم صفقة التبادل على مرحلتين ، وتجري المفاوضات لإتمامها من خلال وساطة مصرية.