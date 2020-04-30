

عمان 30 نيسان (بترا) – قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة إن الحكومة ستصدر أمر دفاع جديد، يتمّ من خلاله فرض عقوبات على المنشآت، ووسائل النقل العام، التي لا تلتزم بإجراءات الوقاية والسلامة العامّة المعلنة، أو التي لا يلتزم العاملون فيها ومرتادوها بلبس الكمّامات.

وجدّد العضايلة التأكيد خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات اليوم الخميس، على استمرار إغلاق المطاعم، ودور السينما، والأماكن الترفيهيّة، ومواقع لعب الأطفال في المولات ومراكز التسوّق الكبرى؛ مع السماح بعمل بقيّة الأنشطة التجاريّة فيها، ضمن الحدود والضوابط المصرّح بها، واشتراطات السلامة العامّة والإجراءات الوقائيّة.

كما يشترط على أصحاب المولات بحسب العضايلة تخصيص مواقع لبيع الكمّامات على مداخلها، والتشديد على عدم السماح بدخول أيّ شخص لا يرتدي الكمّامات أو يخلّ بإجراءات الوقاية أثناء عمليّة التسوّق.

وحول المنشآت المصرّح لها بالعمل، سواءً في المولات أو خارجها، أشار العضايلة إلى إلزام هذه المنشآت بوضع إشارات لوقوف المواطنين، تحقيقاً لشرط التباعد الجسدي والمسافات الآمنة، إضافة إلى عدم السماح بدخول أكثر من شخصين إلى المنشأة في الوقت الواحد، والتشديد على عدم دخول أيّ شخص لا يلتزم بارتداء الكمّامة.

كما جدّد وزير الدولة لشؤون الإعلام التأكيد على تطبيق قرار حظر التجوّل الشامل يوم غدٍ الجمعة، والذي يشمل حملة التصاريح الالكترونية، باستثناء الكوادر الطبيّة والتمريضيّة في القطاعين العام والخاصّ، وفرق التقصّي الوبائي، وعدد محدود من المسؤولين والموظّفين القائمين على إدامة عمل بعض المؤسّسات الحيويّة.

وأعلن العضايلة عن ارتفاع عدد المطاعم ومحال الحلويّات التي استوفت الشروط المقرّرة للعمل من خلال خدمة التوصيل أو الاستلام المباشر إلى 841 منشأة، وقد تمّ منحها التصاريح اللازمة.

وأشار إلى أنّ فرق الرقابة والتفتيش الحكوميّة تقوم بتكثيف حملاتها على جميع المنشآت المصرّح لها بالعمل؛ للتأكّد من التزامها باشتراطات السلامة العامّة وإجراءات الوقاية، لافتا إلى إغلاق 21 منشأة يوم أمس لمخالفتها إجراءات السلامة والوقاية الصحيّة.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة