جابر يعلن اليوم الخميس شفاء 6 حالات مقابل اصابتين جديدتين بالكورونا لسائقين على الحدود ليصبح العدد الكلي بالاردن 453

اعلن وزير الصحة سعد جابر إنه لم يتم تسجيل أية حالات إصابة بفيروس كورونا في المملكة، فيما سُجلت حالتان لسائقين غير أردنيين على الحدود، وبذلك يصل العدد الكلي للحالات المصابة بكورونا الى 453 .

وأضاف جابر، في إيجاز صحفي عصر اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 6 حالات شفاء وبالتالي ينخفض عدد المرضى قيد العلاج إلى 66 مريضا.

وبيّن جابر أنه تم إجراء 4100 فحص اليوم الخميس، معتبرا أنه رقم قياسي وجهد كبير قامت به فرق التقصي الوبائي.

وأكد أن منظمة الصحة العالمية قد حذرت من التسرع في الانفتاح الاقتصادي وتخفيف إجراءات الحجر، مؤكدة أن خطر الوباء قائم وبشكل كبير، وذلك إشارة إلى دول العالم حيث لا يزال الوباء منتشرا فيها وتزداد الحالات يوميا بالآلاف.

ولفت جابر إلى أنه وردت للحكومة أنباء عن مرضى أردنيين في الخارج لا يجدون أسرّة للعلاج في المستشفيات.

وقال جابر أن الإجراءات التي تقوم بها الحكوم هي لإبقاء الوضع كما هو ولتحسينه، خاصة في ظل قدوم الآلاف من الطلاب الأردنيين في المستقبل القريب.

وأضاف: أن “هذه التشديدات والإجراءات لصحتنا وللحفاظ على مكتسباتنا التي ضحينا بالكثير لأجلها”.