تراجعت عن شهر اذار.. ترويج 49 شائعة خلال نيسان الحالي

أظهر تقرير مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد ) تراجع انتشار الشَّائعات في الأردن خلال شهر نيسان الماضي، اذ انخفض عددها بشكل ملحوظ، مقارنة مع شهر آذار من العام الحالي، بسبب التحذيرات التي أطلقتها الحكومة عبر أمر الدِّفاع رقم 8، والذي غلّظت به العقوبات على كل من ينشئ ويروّج للشائعات.

وحسب (أكيد ) فإن حركة نشوء الشَّائعات وترويجها خلال شهر نيسان وصل عددها إلى 49 شائعة، وهي نسبة منخفضة مقارنة بشهر آذار الماضي، الذي سجّل 67 شائعة، إلا أنَّ هذه الأرقام تبقى مرتفعة مقارنة بشهري شُباط وكانون الثاني الماضيين، اذ بلغت في شهر شُباط 31 شائعة وكانون الثاني 30 شائعة. وبين (أكيد ) ان مواقع التواصل الاجتماعي لا تزال تتصدًر المشهد في نشر الشَّائعات وترويجها، حيث بلغت في شهر نيسان 38 شائعة، وبنسبة بلغت 77.5 في المئة، وبقى دور الإعلام في ترويج الشَّائعات مشابهًا لشهر آذار الماضي حيث روَّج خلال نيسان لـ 11 شائعة بنسبة 22.5 في المئة صدرت جميعها عن وسائل الإعلام المحليّة.

وتناول رصد (أكيد ) عبر منهجيّة كميّة وكيفيّة، موضوعات الشَّائعات المنتشرة عبر المواقع الإخباريّة الإلكترونيّة، وشبكات التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام، وتبيّن أنّ حصّة المصادر الداخليّة، سواء منصّات تواصل أو مواقع إخباريّة كان 49 شائعة من حجم الشَّائعات لشهر نيسان، وبنسبة بلغت مئة بالمئة، فيما لم تصدر أية شائعات عن الجهات الخارجيّة.

وحول مصدر الشائعة حسب وسيلة النشر، أظهر الرَّصد أنّ 38 شائعة كان مصدرها وسائل التواصل الاجتماعيّ، وبنسبة بلغت 77.5 بالمئة، صدرت جميعها من منصّات التَّواصل المحليّة.

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