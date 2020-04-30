تخفيضات كبيرة على اسعار المشتقات النفطية لشهر أيار



قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الخميس، تخفيض اسعار المشتقات النفطية لشهر ايار.

جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا للفترة من 1-31 أيار، حيت تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر نيسان ومقارنتها بمثيلاتها لشهر آذار الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية انخفاضا على أسعار المشتقات النفطية خلال شهر نيسان.

وبحسب قرار اللجنة انخفض سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال شهر أيار بمقدار 75 فلسا ليصبح 550 فلسا للتر بدلاً من 625 فلسا للتر، وانخفض سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 75 فلسا ليصبح 765 فلسا للتر بدلا من 840 فلسا للتر، وانخفض سعر الديزل و الكاز بمقدار 70 فلسا للتر ليصبح 395 فلسا للتر بدلا من 465 فلسا للتر لكل منهما.

كما بقي سعر اسطوانة الغاز المنزلي 7 دنانير للأسطوانة وهو سعر الأسطوانة الثابت منذ شهر كانون الأول 2015.

يشار الى أن معدل سعر خام برنت انخفض من 32.5 دولار للبرميل لشهر آذار الماضي الى 19.2 دولار للبرميل في شهر نيسان.

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