بعد اصابة رئيس الوزراء الروسي بالكورونا.. بوتين يعين رئيسا بالانابة

ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عين النائب الأول لرئيس الوزراء، أندريه بيلاؤوسوف، رئيسا بالإنابة لمجلس الوزراء، وذلك بعد إصابة ميخائيل ميشوستين بفيروس كورونا.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي للكرملين: “تقرر قيام النائب الأول لرئيس الحكومة الروسية، أندريه بيلاؤوسوف بواجبات رئيس الحكومة الروسية، ميخائيل ميشوستين”.

ويشار إلى أن رئيس الوزراء، ميخائل ميشوستين، أعلن عن إصابته بفيروس كورونا، وخضوعه للحجر الصحي.

وقال ميشوستين في محادثة فيديو مع الرئيس الروسي: “عزيزي فلاديمير بوتين، أصبح من المؤكد للتو أن الاختبارات التي أجريتها حول فيروس كورونا المستجد أعطت نتيجة إيجابية”.

وقال ميشوستين إن الحكومة ستواصل عملها، وأنه سيبقى على اتصال.

ومن جهة أخرى، وجه ميشوستين كلمة للشعب الروسي قال فيها: “أريد أن أناشد مرة أخرى جميع مواطني بلدنا، أخذ مشكلة عدوى فيروس كورونا المستجد وانتشاره على محمل الجد قدر الإمكان، خصوصا في العطلة القادمة، وأطلب منكم جميعًا البقاء في المنزل والامتثال لجميع متطلبات الحماية اللازمة”.