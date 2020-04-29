وزارة الخارجية الاردنية تثمن عالياً قيام السلطات السورية اليوم بالافراج عن سبعة موقوفين اردنيين/ اسماء



أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الأربعاء، إفراج السلطات السورية عن سبعة موقوفين اردنيين.

وقد جرى نقلهم إلى المملكة صباح اليوم عبر إجراءات راعت الاحتياطات الوقائية ضد جائحة كورونا حيث سيمضون فترة الحجر الصحي في أماكن حجر.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز: إن السلطات المعنية في الجمهورية العربية السورية الشقيقة استجابت مشكورة لطلب الأردن بالإفراج عن الأردنيين الموقوفين، ما أسفر عن إطلاق سبعة منهم.

وثمن الفايز تعاون وزارة الخارجية السورية والجهات السورية المعنية في متابعة هذه القضية وشكرها على قرارها الإفراج عن المواطنين، بما ينسجم مع العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال الفايز: إن وزارة الخارجية مستمرة في أداء واجبها بمتابعة اوضاع المواطنين الأردنيين في الخارج كافة.

كما شدد على أنها وبالتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة والأجهزة المعنية ستظل تبذل كل جهد متاح لحل قضايا الموقوفين والمسجونين الأردنيين في الخارج.

والمفرج عنهم هم، عمر احمد عبد العزيز، محمد عليان موسى، علي هايل علي، مصطفى نايف عبد المحسن، احمد رحيب عبد الفتاح، أمين سلامة شتيوي، فادي إبراهيم حافظ.