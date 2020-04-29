ضبط سائق قام باغلاق الطريق الصحراوي امام شاحنة منافسة

القت الأجهزة الأمنية القبض على سائق مركبة شحن ظهر خلال فيديو وهو يقوم باغلاق الطريق امام مركبة شحن اخرى على الطريق الصحراوي بسبب خلاف على ادوار التحميل.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه ورد بلاغ وفيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء، يظهر خلاله سائق مركبة شحن يقوم باغلاق الطريق امام مركبة شحن اخرى على الطريق الصحراوي، حيث تم التحرك على الفور للمكان من قبل احدى دوريات الامن العام، ليتبين قيام احد الاشخاص بإغلاق جزء من الطريق امام مركبة شحن اخرى لوجود خلاف على دور التحميل.

واضاف انه جرى على الفور فتح الطريق امام حركة السير والقاء القبض على سائق مركبة الشحن، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

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