حكاية فوانيس رمضان منذ اوصى بها الخليفة الفاروق حتى اليوم

جابر يعلن اليوم الاربعاء شفاء 8 حالات مقابل اصابتين جديدتين بالكورونا لسائقين على الحدود ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 451
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