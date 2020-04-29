جابر يعلن اليوم الاربعاء شفاء 8 حالات مقابل اصابتين جديدتين بالكورونا لسائقين على الحدود ليصبح العدد الكلي بالاردن 451

عمان 29 نيسان (بترا)- أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في المملكة اليوم الأربعاء، مقابل تسجيل حالتين لسائقين عربيين على الحدود، وتم التعامل معهما حسب الأصول .

وأكد وزير الصحة أنه تم تسجيل 8 حالات شفاء جديدة ليبلغ عدد الحالات التي لا زالت تتلقى العلاج في المستشفيات 77 حالة، ويصل بذلك العدد الكلي للحالات المصابة بكورونا مع احتساب حالتي اليوم 451 حالة .

وأشار الدكتور جابر، خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، إلى أنه تم إجراء أكثر من 3500 فحص كورونا في جميع مناطق المملكة اليوم وكانت نتائجها جميعها سلبية والحمد لله.

ولفت وزير الصحة إلى أن هناك انطباعاً لدى البعض بأن الوباء أو المرض قد انتهى، مؤكداً على ما تتحدث به منظمة الصحة العالمية والعديد من الدول في العالم بأن الإسراع في الانفتاح سيؤدي إلى موجة ثانية من الفيروس عادة تكون أسوأ.

وقال، “إن مجتمعنا ونتيجة الإجراءات التي قامت بها الحكومة والتزام الجميع بها وبالتالي لم تتكون لديه مناعة ضد هذا المرض، وبالتالي فإن أي استهتار أو بُعد عن إجراءات الوقاية سيؤدي إلى عودة المرض بصورة أسوأ”.

وأضاف وزير الصحة، أن الحرية التي ننعم بها اليوم في الأردن أفضل مما تنعم به الكثير من دول العالم، حيث الإغلاقات شديدة لديهم نتيجة شدة المرض، لذلك يجب المحافظة على الانجازات والمكتسبات التي حققناها حتى لا نخسر تضحياتنا والعودة إلى المربع الأول”.

وأشار إلى أننا رأينا اليوم العديد من المواقع والمحال التجارية دون أي تباعد بين زبائنها وحتى دون لبس الكمامات، مؤكداً أن المرض لم ينته ولا زلنا في المعركة ضده.

وقال، “صحيح إن الأرقام قليلة ولكن الاستهتار قد يؤدي إلى عودة المرض وبصورة أقوى ترجعنا إلى الإغلاقات الشديدة وغيرها مما لا نريد العودة إليه”.

وحذر من أن حالة واحدة قد تعيد نقل المرض والعدوى بين مجموعات كبيرة من الناس، لافتاً إلى أن مريضاً في إحدى الدول الشقيقة نقل العدوى لـ37 شخصاً في مجلس للعزاء.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة