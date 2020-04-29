توق: اعتبار الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض مسددين للرسوم

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محي الدين توق، أنه تقرر اعتبار جميع الطلبة المرشحين للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2019 / 2020 ، والذين قامت الوزارة بإرسال أسمائهم للجامعات الأردنية الحكومية (ولم يقوموا بإستكمال الإجراءات وتسليم الكفالات وسندات التعهد المطلوبة منهم حتى تاريخه) مسددين لرسوم الفصل الدراسي الثاني، والصيفي (بعد قيام الطالب بالتسجيل) للعام الجامعي 2019 / 2020، وتثبيت جداولهم الدراسية.

وأوضح توق أن القرار يسري في حال كان الطالب متوقع تخرجه نهاية الفصل الدراسي الثاني، أو الصيفي 2019 / 2020، تقوم الجامعة بإنهاء إجراءات تخريج الطالب شريطة أن يتم حجز وثائق التخرج ووقف إجراءات براءة الذمة إلى أن يقوم الطالب بإستكمال الإجراءات وتسليم الوثائق المطلوبة منه للاستفادة من البعثة أو المنحة أو القرض، وذلك بعد إنتهاء الحظر وعودة الحياة إلى طبيعتها، وفي حال تعذر على الطالب إستكمال الإجراءات المطلوبة، أو لم يرغب في إستكمالها فعليه القيام بتسديد رسوم الفصلين الدراسيين الثاني والصيفي للجامعة.

أما بالنسبة لباقي الطلبة (غير الخريجين) فعلى الجامعة أن تقوم بإيقاف تسجيل الطالب على الفصل الدراسي الأول القادم 2020 / 2021 إلى أن يقوم بإستكمال الإجراءات وتسليم الوثائق المطلوبة منه للاستفادة من البعثة أو المنحة أو القرض، وذلك بعد إنتهاء الحظر وعودة الحياة إلى طبيعتها حيث يتم السماح له بالتسجيل مباشرة، وفي حال تعذر على الطالب إستكمال الإجراءات المطلوبة، أو لم يرغب في إستكمالها فعليه القيام بتسديد رسوم الفصلين الدراسيين الثاني والصيفي للجامعة.

يأتي ذلك استجابةً للتوجيهات الملكية السامية بالتخفيف عن المواطنين، ونظراً للظروف السائدة التي يمر بها الوطن، وحرصاً على سلامة الطلبة، ونتيجةً لعدم إمكانية قيام الطالب بمراجعة كُتاب العدل في المحاكم الأردنية في الوقت الراهن،