العضايلة: تنفيذ خطّة عودة الطلبة من الخارج ستبدأ اعتباراً من الخامس من شهر أيّار المقبل

صرج وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة، ان جلالة الملك قد اطّلع على خطّة عودة الطلبة والمواطنين الأردنيين الذين تقطّعت بهم السبل في الخارج؛ وأكّد على أهميّة أن تتمّ عمليّة نقلهم إلى الأردن بكلّ شفافيّة وعدالة وانتظام، ومراعاة إجراءات الوقاية الصحيّة المطلوبة.

وقال ان عمليّة تنفيذ خطّة عودة الطلبة من الخارج ستبدأ اعتباراً من الخامس من شهر أيّار المقبل، إذ سيتمّ نقل المجموعة الأولى بواقع 3049 طالباً وطالبة على مدى ثلاثة أيّام”.

وأكد ستبدأ أولى الرحلات من مصر وتركيا. ويجري التحضير حاليّاً لعودة مجموعة أخرى ممّن تقطّعت بهم السبل والطلبة، بعد أسبوع من التاريخ المشار إليه. وستعلن خليّة الأزمة عن تفاصيل الخطّة بالكامل يوم غدٍ الخميس.

وقال: “بدأنا اليوم تطبيق آليّة السماح للمواطنين باستخدام مركباتهم الخاصّة، وفقاً لأرقامها، في المحافظات التي لم نعلن عن تعديل إجراءات الحظر فيها؛ وقد لمسنا، بكلّ أسف، تجاوزات عديدة للتعليمات الصادرة عن مديريّة الأمن العام بهذا الخصوص؛تمّ ضبط (236) مركبة مخالفة لنظام الفردي والزوجي حتّى الساعة الثالثة من مساء اليوم، وتمّ حجزها والتعامل مع مستخدميها وفق القانون.

وأكّد بأنّ الاستمرار بتخفيف إجراءات الحظر، بما في ذلك العمل بنظام الزوجي والفردي، يتوقّف على مدى التزام المواطنين بهذه التعليمات، وفي حال عدم الالتزام، سنضطرّ آسفين إلى العودة للإغلاقات والإجراءات المشدّدة.

وأضاف العضايلة: نتابع عن كثب مدى الالتزام والتقيّد بالتعليمات في جميع محافظات المملكة، ونراقب طبيعة التزام المواطنين، والمنشآت والمحال التجاريّة بتعليمات التباعد، والتعقيم، ووسائل الوقاية الصحيّة.

وتابع: نجدّد التأكيد للأخوة المواطنين ولأصحاب المنشآت المصرّح لها بالعمل على ضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، واتّباع سبل الوقاية والاحتراز، بارتداء الكمّامات، والقفّازات الطبيّة، والحفاظ على التباعد الجسدي، والمسافات الآمنة، وتجنّب الملامسة المباشرة ما أمكن.

وبين “وردتنا استفسارات حول الفئات العمريّة من كبار السنّ والأطفال غير المسموح لهم بالحركة؛ وبكلّ صدق، وحتى نكون منطقيين وعمليين، يصعب تحديد سنّ معين يُمنع صاحبه من الخروج؛ فالظروف تختلف من حالة لأخرى”، لكن رسالتنا لكم، أنّ نحدّ من خروج كبار السنّ والأطفال، ما أمكن، وأن يكون خروجهم للضرورة القصوى فقط، لأنّ هاتين الفئتين هما الأكثر عرضة للإصابة والأكثر نقلاً للعدوى.

وأشار نحن نبذل كلّ جهد ممكن لحماية صحّة المواطنين، والحفاظ على سلامتهم، ونأمل منكم أن تساعدونا بالالتزام الصادق والواعي، وتفادي إساءة التعامل مع الإجراءات التي تم اتخاذها للتسهيل عليكم، ونعوّل على وعيكم ومسؤوليتكم، لأنّهما الفيصل في النجاح.

وقال فيما يتعلّق باستفادة المؤسّسات التعليميّة الخاصّة من التسهيلات الماليّة التي يقدّمها البنك المركزي، تمّ إقرار الشروط والمتطلّبات اللازمة لذلك، على النحو الآتي:

1- أن يستخدم القرض فقط لتغطية رواتب العاملين للأشهر نيسان وأيّار وحزيران لعام 2020م.

2- أن لا تتجاوز قيمة القرض قيمة رواتب العاملين في المؤسّسة كما هي مثبتة في قيود المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي لثلاثة أشهر.

وأكد أن وزارة التربية والتعليم ستباشر باستقبال طلبات المؤسّسات التعليميّة الخاصّة الراغبة بالاستفادة من هذه التسهيلات يوم الأحد الموافق 3/5/2020م، وستقوم مع وزارة العمل بالإعلان عن الإجراءات التفصيليّة لذلك يوم غدٍ الخميس.

ميدانيّاً، تمّ اليوم إنهاء عزل منطقة ضمن مخيم النصر، وعمارة في منطقة الهاشمي في العاصمة عمّان؛ وهما منطقتان سُجِّل فيهما سابقاً حالات إصابة، الأمر الذي تطلّب اتخاذ إجراءات عزل احترازيّة؛ وقد تمّت إجراءات العزل بسلاسة وفاعليّة بفضل وعي المواطنين وتعاونهم.