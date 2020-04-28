لتشجيع نتنياهو على الضم.. واشنطن تعلن استعدادها للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة الغربية
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جرينتش+2 10:41
أجواء ربيعية معتدلة الحرارة في معظم المناطق اليوم وغدا وبعده

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