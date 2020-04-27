قرارات وزارة التعليم العالي بخصوص الامتحانات الجامعية والفصلين الثاني والصيفي

في ضوء تعذر عودة الطلبة للدراسة في الحرم الجامعي قبل موعد بدء الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني، فقد قرر مجلس التعليم العالي، وبعد التشاور مع رؤساء الجامعات الأردنية توجيه الجامعات، الآتي:

1. الاستمرار في التعليم والتعلم الالكتروني (عن بعد) حتى نهاية الموعد المحدد لذلك طبقاً للتقويم الجامعي لكل جامعة.

2. عقد الامتحانات النهائية الكترونياً (عن بعد) لجميع الطلبة في مختلف التخصصات والدرجات العلمية (باستثناء طلبة تخصصي الطب البشري وطب الاسنان).

3. تبدأ الامتحانات النهائية الكترونياً في موعدها المحدد حسب التقويم الجامعي لكل جامعة، مع إمكانية تأجيلها لبعض الجامعات الرسمية لمده أقصاها أسبوعين.

4. تستخرج العلامة النهائية للطالب بطريقة موزونه تتضمن جميع نتائج انشطة التقييم والامتحانات التي تمت قبل توقف الدراسة داخل الحرم الجامعي، واثناء فترة التعليم والتعلم الالكتروني (عن بعد)، وعلامة الامتحان النهائي الالكتروني، ويترك لكل جامعة تحديد الاوزان المناسبة لذلك، مع احتفاظ الطالب بحقه باختيار رصد (ناجح/راسب).

بخصوص الفصل الصيفي..

1. فقد أكد على أن الفصل الصيفي قائم في موعده وفقاً للتقويم الجامعي لكل جامعة.

وبخصوص طلبة كليات الطب البشري في جميع الجامعات الرسمية فقد قرر التالي..

أولاً: طلبة السنة السادسة (الخريجين)

1. تعقد امتحانات نهائية موحدة لطلبة السنة السادسة في كافة كليات الطب في الحرم الجامعي لكل جامعة على النحو الآتي:

‌أ. يعقد الامتحان على دورتين، بحيث تكون هناك دورة في شهر حزيران القادم 2020 للطلبة الراغبين بذلك، ودورة أخرى يحدد موعدها لاحقًا في بداية العام الجامعي القادم 2020 / 2021 للطلبة الذين يتعذر التحاقهم بالامتحانات في الوقت المعلن عنه بما فيهم الطلبة الوافدين والمغتربين الذين تم إجلاؤهم إلى بلدانهم بسبب جائحة كورونا.

‌ب. تكون الامتحانات موحدًة لجميع الكليات من حيث الأسئلة وتحدد مواعيدها لاحقا.

‌ج. تعتمد كليات الطب في الجامعات الستة كمواقع لإجراء الامتحانات النهائية لتسهيل وصول الطلبة من جميع المحافظات للامتحان بسهولة ويُسر وعلى النحو الآتي:

• يتقدم الطلبة المقيمين في محافظات الشمال للامتحانات النهائية في كل من: جامعة اليرموك أو جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية.

• يتقدم الطلبة المقيمين في محافظات الوسط للامتحانات النهائية في كل من: الجامعة الاردنية، أو الجامعة الهاشمية أو جامعة البلقاء التطبيقية.

• يتقدم الطلبة المقيمين في محافظات الجنوب للامتحانات النهائية في جامعة مؤتة.

2. تطلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منصة إلكترونية ويقوم من خلالها الطلبة بتعبئة بياناتهم واختيار الجامعة التي سيقدمون الامتحانات فيها.

3. يُصار إلى إصدار تصاريح تنقل للطلبة وذلك بعد توزيعهم على الجامعات التي سيتقدمون للامتحانات فيها والاقرب الى مكان سكن كل منهم، ويتم التنسيق مع وزارة النقل لتحديد نقاط ومواعيد انطلاق الطلبة من المحافظات الى الجامعات المعنية وبالعكس.

4. يتم عقد الامتحانات ورقيًا داخل حرم كل جامعة وفي مدرجات كبيرة وبحيث يكون عدد الطلبة محدوداً في كل مدرج مع مراعاة متطلبات الصحة والسلامة العامة النافذة.

5. تُراعي الجامعات المعايير المعتمدة من قبل منظمه الصحة العالمية والهيئات المختصة وبالتشاور مع لجنة الأوبئة لأخذ كافة الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة الطلبة والموظفين المعنيين في المراقبة على الامتحانات.

ثانياً: طلبة السنوات الرابعة والخامسة:

العودة الى الحرم الجامعي لمدة اسبوعين الى ثلاث اسابيع لإجراء دورة مختصرة في التدريب السريري، ومن ثم تقوم كليات الطب بإجراء الامتحانات المتبقية والنهائية ورقياً على مدى 2-3 أسابيع.

ثالثاً: طلبة الطب السنوات الأولى والثانية والثالثة:

عقد الامتحانات النهائية الكترونياً (عن بعد) لجميع الطلبة وبالطريقة التي تراها الجامعة مناسبة ووفقاً لقرار مجلس التعليم العالي المتعلق بطلبة باقي التخصصات.

وبخصوص طلبة طب الأسنان في كليتي طب الاسنان في الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية، فقد قرر ما يلي:

اولاً: طلبة طب الاسنان (السنة الخامسة) – الجامعة الاردنية

1. تعقد امتحانات نهائية للطلبة في الحرم الجامعي في بداية شهر حزيران ولمدة اسبوعين بعد اكمالهم للكفايات التعليمية داخل الحرم الجامعي ولفترة ثلاثة اسابيع اعتباراً من تاريخ 3 /5 / 2020 ولغاية 21 /5 /2020.

2. سيتم التنسيق مع وزارة النقل لتأمين حركة انتقال الطلبة والاداريين من والى بيوتهم في المدة المذكورة اعلاه بما يراعي معايير الصحة والسلامة العامة النافذة.

ثانياً: بخصوص طب الاسنان جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية (جميع السنوات) سيتم عقد الامتحانات الكترونياً (عن بعد) لجميع الطلبة.

ثالثاً: طلبة السنوات الأولى والثانية والثالثة والرابعة في الجامعة الأردنية سيتم عقد الامتحانات النهائية لهم الكترونياً (عن بعد) لجميع الطلبة، وسيتم لاحقاً استكمال أي متطلبات أو كفايات سريرية لم ينجزها الطالب خلال فترة تعليق الدراسة الاعتيادية.