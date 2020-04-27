فُرجت.. السماح للمواطنين باستخدام سياراتهم الخاصة وفقا لأرقامها (الفردي والزوجي) اعتباراً من صباح بعد غدٍ الأربعاء

عمان 27 نيسان (بترا)- أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة السّماح للمواطنين باستخدام مركباتهم الخاصّة، ما بين الساعة الثامنة صباحاً والسادسة مساءً، داخل المحافظة فقط، اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل.

ونوّه إلى أنّ ذلك سيتم وفق ضوابط وشروط تراعي السلامة العامّة، وتمنع الازدحام والتهافت؛ مؤكّداً أن هذه التجربة ستخضع للتقييم والمراجعة بشكل مستمرّ، للوقوف على مدى جدواها.

وأوضح خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات اليوم الاثنين، أنه سيتمّ تنظيم استخدام المركبات الخاصّة وفقاً لأرقامها الفرديّة والزوجيّة، مبيناً أنّ يوم الأربعاء تبدأ عمليّة السماح باستخدام المركبات ذات الأرقام الفرديّة (بحسب الرقم الأخير في لوحة السيارة وليس الترميز)، وعلى أن لا يزيد عدد المتواجدين في المركبة عن شخصين.

وأشار العضايلة إلى أنّ حملة تصاريح المرور، يسمح لهم باستخدام مركباتهم كالمعتاد، وبحسب نوع التصريح الممنوح لهم، بغضّ النظر عن أرقام مركباتهم، لافتاً إلى أنّ التنقّل بين المحافظات متاح للأشخاص المصرّح لهم فقط.

وحول الدعم المخصّص لعمّال المياومة، الذين تقطّعت أعمالهم بسبب إجراءات فرض حظر التجوّل؛ كشف العضايلة أن صندوق المعونة الوطنيّة قدّم مساعدات نقديّة مباشرة لـ 68 ألفاً و464 أسرة، وقد بلغت القيمة الإجماليّة للمبالغ التي تمّ توزيعها 8 ملايين و790 ألف دينار.

وأضاف أنّ مبالغ الدعم تمّ تحويلها إلى الأسر المستفيدة من خلال المحافظ الإلكترونيّة، وسيستمرّ تقديم الدعم للوصول إلى 200 ألف أسرة، أوّلاً بأوّل، وبعد انتهاء الأسر المستهدفة من إنشاء محافظ إلكترونيّة لتلقّي الدعم.

ولفت العضايلة إلى أن لجنة إدارة الحساب الرئيس لصندوق “همّة وطن” حولت مبلغ 27 مليون دينار إلى حساب أمانات صندوق المعونة الوطنيّة، للمباشرة بصرف المساعدات النقديّة الطارئة لهذه الأسر.

كما أشار إلى أن عدد المنشآت المسجّلة حديثاً لدى المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي بلغ 9500 منشأة، منذ إطلاق خدمة التسجيل الإلكتروني.

واختتم وزير الدولة لشؤون الإعلام الإيجاز بالقول: “حماكم الله، وحمى صحّتكم وأحبّاءكم، وحفظ الوطن وقيادته والإنسانيّة جمعاء من شرّ هذا الوباء، نحن في خدمتكم، ونجاحنا بالتزامكم”.

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