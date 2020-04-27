فتح قطاعات صالونات الحلاقة والدراي كلين وتصليح الساعات والاحذية والاكسسوارات ومستحضرات التجميل

عمان 27 نيسان (بترا)- اعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري عن اغلاق 11 منشأة اليوم الاثنين لعدم تقيدها بالسقوف السعرية التي حددتها الوزارة.

واكد، خلال ايجاز صحفي في المركز الوطني للامن وإدارة الازمات، ان الوزارة مستمرة في مراقبة الاسواق وتلقي شكاوى المواطنين وتتعامل معها حتى السادسة مساء.

واضاف أن الوزارة تواصلت مع كبار التجار لضمان استمرار توريد السلع الأساسية بكثافة أكبر بعد رصد ارتفاعات في الاسعار خلال اليومين الماضيين، وان الاسعار استقرت اليوم وستستمر في الاستقرار.

واعلن الحموري عن فتح قطاعات المدققين الماليين والاستشارات الضريبية والمحاسبية والمدراء الماليين وصالونات الحلاقة للرجال والنساء والدراي كلين وتصليح الساعات والاحذية والاكسسوارات ومستحضرات التجميل.

وتمنى ان تخف جميع الإجراءات التقييدية مع مرور الايام بانحسار الوباء، مؤكدا ان الوزارة تعمل على مراجعة يومية دورية للاجراءات والتخفيف منها في ظل الوضع الوبائي والتشاور مع وزارة الصحة واللجان المختصة.

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