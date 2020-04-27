“غوغل” تغير شعارها وتوفر أدوات جديدة تغري الناس بالتزام منازلهم

كشفت تقارير صحفية عالمية اعتماد شركة “غوغل” على خطوات جديدة عبر محرك بحثها الأشهر في العالم، من أجل حث الناس على البقاء في منازلهم للحد من تفشي وباء كورونا المستجد.

أفاد موقع “تايمز نيوز ناو” بأن غوغل غيرت من شعارها لتظهر أدوات الألعاب الجديدة، التي تحث الناس على البقاء واللعب في المنزل.

وتندرج تلك الألعاب تحت خدمة “غوغل دودل” التي تطلقها غوغل في مناسبات معينة.

وستجعل غوغل خيار “الألعاب” متاحا بصورة مستمرة بجوار شعارها، في محاولة لعلاج ملل مستخدميها من البقاء فترات طويلة في المنازل.

كما تضمنت تلك الحملة عددا من رسومات الشعار المبتكرة لغوغل، لحث الناس على البقاء في منازلهم.

وتم إطلاق خدمة “غوغل دودل” في المرة الأولى عام 2017، وتحقق شعبية كبيرة بسبب أفكارها المبتكرة في كل مرة.

وترتكز اللعبة الجديدة المضافة على خوض مجموعة من الأرانب المنزلية اختبارات عديدة لكي يفوز المستخدم، من بينها كيفية جمع الجزر وما إلى ذلك من مهام.

ويغير محرك بحث غوغل كل فترة من شعاره، تماشيا مع أحداث أو ذكريات معينة أو احتفاء بشخصيات تاريخية أو أعياد قومية أو دينية.