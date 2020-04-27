شروط السلامة العامة في وسائل النقل لدى عودتها للعمل بعد غد

اشترطت وزارة النقل ألّا يزيد عدد الركاب عن 50 بالمئة من العدد الكلي المرخص لأيّ نمط، وذلك مع عودتها إلى العمل يوم الأربعاء.

كما اشترطت وضع ملصقات ولوحات إرشادية لإجراءات ضبط العدوى في أماكن الانتظار والمجمعات وداخل الحافلات،فضلا عن استخدام معقمات اليدين كلما دعت الحاجة، و تغطية الأنف والفم عند السعال والعطاس بمناديل خاصة والتخلص من هذه المناديل في كيس محكم الإغلاق وطرحه في سلة المهملات.

وأكّدت الشروط على عدم لمس العينين والوجه والأنف قدر الإمكان، بالإضافة إلى ارتداء الكمامات طيلة فترة الرحلة

وبخصوص سائقي التاكسي الأصفر، فقد اشترطت الوزارة تركيب حواجز بلاستيكية بين مقعد السائق والمقاعد الخلفية، وشددت على ضرورة إعطاء الأجرة كاملة للسائق لتجنب إرجاع الباقي على أنّ يتمّ وضع الباقي في كيس خاص ليتم تعقيم النقد.

وأكّدت الشروط، التي سيعلن عنها يوم غد، على وجود رقابة أمنية للتأكد تطبيق الإرشادات الصحية.